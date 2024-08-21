Подачу воды восстановили в поселке Михнево

В поселке Михнево городского округа Ступино коммунальные службы устранили прорыв на трубопроводе.

«По информации МУП ПТО ЖКХ проводились работы по устранению аварийного порыва на трубопроводе. Работы завершены 19.08.24, подача водоснабжения восстановлена», — отмечают в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации городского округа Ступино.

Там также добавили, что в случае проблем с водоснабжением в поселке можно обращаться в МУП ПТО ЖКХ по телефонам: 8(496)642-44-56, 8(916)550-39-19.

Ранее жители поселка Михнево сообщали об отсутствии воды на улицах Фрунзе, Кирова, Чайковского, Библиотечной, Правды, Гоголя и других.

Стоит отметить, что сотрудники МУП «ПТО ЖКХ», деятельность которого курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы. Так, жителям домов на улице Екиматовская в поселке Михнево восстановить подачу холодной воды планировали к 19:00 18 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны. «Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.