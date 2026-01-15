Под Саратовом демонтируют исторический арт-объект из-за жалоб участников СВО

В Саратовской области принято решение о демонтаже арт-объекта, отсылающего к историческому названию города Красноармейска, ранее известного как Бальцер — поселения, основанного немецкими колонистами. Такое решение приняли в местной администрации после жалоб бойцов СВО и их семей, сообщает «Осторожно, новости» .

По заявлению властей, причиной демонтажа стали обращения от ветеранов и участников СВО, выразивших обеспокоенность неуместностью данного памятника в текущей обстановке проведения специальной военной операции.

История Красноармейска начинается в 1765 году, когда на этих землях была основана немецкая колония под названием Бальцер (или Бальзер). Там селились выходцы из различных немецких земель, включая Гессен, Пфальц и Изенбург. Первым старостой поселения был Бальцер Бартули, крестьянин из Гессена, чье имя впоследствии закрепилось за названием колонии. Город являлся одним из ключевых центров АССР немцев Поволжья, однако в 1942 году, после ликвидации автономии в 1941 году, он был переименован в Красноармейск. Немецкое население к тому времени практически полностью покинуло город.

Начиная с 2021 года, в Красноармейске активно велось благоустройство городской среды. Первым этапом стало выделение 70 млн рублей из бюджета на реконструкцию местного «Козьего парка». В 2022 году город получил дополнительное финансирование в рамках федерального проекта «Нити времен». Уже после начала СВО, в 2023 году, на улице Ленина была установлена скульптура «Бальцер», символизирующая историческое прошлое города.

Однако, как сообщила администрация района, в адрес чиновников продолжают поступать обращения, «порою и требования», от участников СВО и их близких с просьбами демонтировать арт-объект «Бальцер». В связи с этим администрация заявила о необходимости рассмотреть вопрос о демонтаже арт-объекта в знак памяти и уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе специальной военной операции. Предложение было вынесено на рассмотрение профильной комиссии, которая в тот же день приняла решение в пользу демонтажа.

По данным СМИ, многие жители Красноармейска обратили внимание главы района Александра Бурмака на историческую значимость названия Бальцер и предложили вместо этого заняться решением других городских проблем, например, уборкой снега. В ответ на критику чиновники заверили, что демонтаж арт-объекта носит временный характер и связан с проведением СВО, при этом «история Красноармейска не затронута».

