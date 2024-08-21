Под Ржевом завершилась смена «Молодой Гвардии» «СВОи люди»

В Ржевском районе закончила свою работу смена «СВОи люди», организованная подмосковной «Молодой Гвардией Единой России» в рамках молодежного форума «Ржевская битва». В ней приняли участие более 200 активистов со всей Московской области, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардией Единой России».

Проходившая с 13 по 18 августа в местах, расположенных неподалеку от Ржевских сражений, смена была призвана посвятить молодежь в историческое прошлое страны. Ребята принимали участие в работе поисковых отрядов, вместе с волонтерами занимаясь раскопками предметов времен Великой Отечественной войны, а также проходили курсы по начальной военной подготовке и тактической медицине. Также участники обсудили социально значимые проекты, направленные на улучшение жизни в Подмосковье, обсудили цели и задачи до 2026 года.

В образовательной части для молодогвардейцев были организованы мастер-классы и лекции от ведущих экспертов Подмосковья в области политики, волонтерства и проектной деятельности. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин провел лекцию, где поделился опытом добровольческой деятельности и рассказал о развитии российского волонтерского сообщества. Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии по организации волонтерского движенияАлександр Толмачев, также посетивший смену, рассказал ребятам о функционировании государственных органов и их взаимодействии с молодежными организациями.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц в своей лекции рассказала о том, как упаковать свой проект, чтобы получить финансирование для его реализации.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

«За время смены участники получили необходимые навыки для участия в гуманитарных миссиях на новых территориях и в Курской области. Мы готовили ребят к работе в непростых условиях, поэтому особое внимание уделили оказанию первой помощи. Кроме того, на смене мы вместе наметили главные направления развития нашей организации до 2026 года. Это позволит „Молодой Гвардии“ стать еще более эффективной и полезной для молодежи Подмосковья. Уверена, что знания и умения, полученные на смене, помогут активистам эффективнее выстраивать свою работу, помогать людям и делать мир лучше!», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В один из заключительных дней смену посетил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Он изучил работу палаточного лагеря, принял участие в раскопках и посетил музей, где представлены найденные артефакты военных лет. Кроме того, он провел встречу с молодежью в формате «диалога на равных», во время которой участники обсудили текущую повестку, а также актуальные проблемы современности.

В рамках сменытакже прошли спортивные состязания по волейболу, мастер-классы по раскраске шопперов и увлекательные квизы. Победители состязаний зарабатывали очки для своих команд и получали подарки от организаторов.

На смене «СВОи люди» ребята не только участвовали в патриотических и образовательных мероприятиях, но и весело проводили время друг с другом. Культурная программа включала шоу талантов, дискотеки и вечерние костры, позволяющие пообщаться с единомышленниками в неформальной и легкой обстановке.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.