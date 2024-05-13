Под Рузой лесничие привели в порядок воинское захоронение времен ВОВ

Сотрудники Звенигородского филиала лесничества к празднику Великой Победы привели в порядок воинское захоронение на территории Орешковского участкового лесничества. Здесь нашли последний приют 47 героев, погибших в декабре 1941 — январе 1942 годов при освобождении города Рузы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В ходе субботника у братской могилы лесничие собрали мусор, упавшие ветви и прошлогодние листья, очистили от пыли и грязи плиту и ограду.

Память о героях Великой Отечественной войны будет жить вечно. Лесничие следят за состоянием памятников, которые установлены на территории лесничеств, проявляя уважение к прошлому и заботу о будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.