Под посадку деревьев подготовлено более 10 гектаров почвы в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском лесничестве в настоящее время происходит приемка работ по подготовке почвы под лесные культуры текущего года, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Общая планируемая площадь подготовки почвы к весне 2024 года составляет 29 га, из которых уже выполнены работы на площади 10,6 га.

Подготовка почвы под будущие посадки лесных культур представляет собой трудоемкий процесс. Работа начинается с обследования выбранного участка, обновления границ участка и обозначения мест с самосевным подростом, которые должны быть сохранены. Специальным плугом на расчищенном участке создаются параллельные борозды, предназначенные для будущих сеянцев.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.



«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», - сказал Воробьев.