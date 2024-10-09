Под Петербургом отремонтировали усадьбу художника Рериха

сегодня в 14:10

В деревне Извара Ленинградской области провели реставрацию в родовой усадьбе Николая Рериха. Работы приурочили к 150-летию со дня рождения великого русского художника, сценографа и писателя, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Работы по ремонту усадьбы стартовали еще летом 2024 года. В родовом имении Рериха строители обновили мезонин, очистили и покрасили южный и северный фасады здания.

«Нормально фасад не реставрировал никто и никогда. Так, подкрашивали», — поделился зампредседателя областного правительства Владимир Цой.

По словам чиновника, в рамках работ частично заменили доски обшивки — они были нестандартных рамеров, поэтому материалы пришлось заказывать индивидуально. Также работники удалили бухтящую штукатурку в каменной части дома.

В данный момент продолжаются работы над одним из флигелей усадьбы Рериха.