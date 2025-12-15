Под Краснодаром дочь и пасынок «накачали» отца и похитили более 2 млн рублей

В Краснодарском крае дочь и пасынок «накачали» отца-ветерана СВО до беспамятства и похитили с его банковской карты более 2 млн рублей, сообщает 112 .

Ветеран СВО Аркадий Викторович вернулся из зоны боевых действий с ранением и решил навестить свою дочь Александру. Она живет с мужчиной и пасынком Алексеем. Все вместе они отправились в аптеку, чтобы купить обезболивающее. Между родственниками завязался разговор и в какой-то момент Аркадий, возможно случайно, назвал родным пин-код от своей банковской карты.

После произошедшего мужчина ничего не помнит и находится в невменяемом состоянии. Сестра Марина нашла его раздетого и в полуживом состоянии в старой заброшенной квартире.

В тот же день с карты Аркадия Викторовича пропали 2,3 млн рублей, а семья Александры приобрела новые автомобили — Lada Priora и Nissan Teana. Ветеран попытался мирно договориться с дочерью, прося вернуть хотя бы часть украденных денег. Однако Александра отказалась, утверждая, что деньги отец одолжил ей почти в подарок.

В настоящее время ветеран СВО находится в госпитали, а его сестра Марина обратилась в правоохранительные органы, однако продвижения пока нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.