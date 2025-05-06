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Под контролем технадзора Подмосковья в Мариуполе восстанавливают Дом Ветеранов

В Орджоникидзевском районе Мариуполя эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, осуществляют контроль за восстановлением Дома-интерната для граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов с гериатрическим отделением № 1. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Объект, общей площадью 3 150 кв. м, достиг более 85% строительной готовности. На месте ежедневно трудятся порядка 20 специалистов, задействованных в комплексном восстановлении здания.

Под контролем технического надзора проводятся работы по восстановлению конструктивных элементов здания, полной замене инженерных систем: вентиляции, канализации, электроснабжения. Устанавливаются новые дверные блоки, ведутся масштабные работы по внутренней отделке помещений.

На данном этапе уже завершены ремонт кровли и реставрация фасада, выполнен монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления и слаботочных сетей.

Территория вокруг пансионата благоустроена: установлены беседки, обустроены прогулочные аллеи со скамейками — все для комфортного и безопасного отдыха пожилых людей на свежем воздухе.

В настоящее время в штате учреждения работают 85 сотрудников. С завершением ремонтных работ и увеличением числа койко-мест планируется расширение штата до 188 человек для обеспечения бесперебойной работы пансионата в две смены.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивает Управление технического надзора капитального ремонта, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Управление участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ и выполняет обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.