Под контролем судебных приставов Подмосковья гражданин получил доступ в квартиру

Житель Московской области смог получить доступ в квартиру, собственником доли в которой он является, после вмешательства сотрудников органов принудительного исполнения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

На исполнение в Мытищинское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области поступил исполнительный документ о вселении гражданина в квартиру. Спорная квартира принадлежит двум братьям, каждый из них является собственником доли на указанное жилое помещение. Истец большую часть времени проживал с пожилым отцом, но продолжал вносить часть платы за коммунальные услуги и в жилом помещении хранились его вещи, однако в один момент в квартиру попасть он не смог, замки оказались заменены. Ответчик отказывался впускать брата в квартиру и отдавать ему ключи от новых замков. Решить вопрос мирным путем не удалось, мужчина обратился в суд с требованием о вселении в жилое помещение. Суд удовлетворил требования истца.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснив последствия неисполнения решения суда.

В виду неисполнения требований исполнительного документа неимущественного характера в установленный законом добровольный срок сотрудник службы применил к должнику меры принудительного исполнения: взыскал штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и вынес постановление о запрете на выезд гражданина за пределы РФ.

После применения указанных мер должник понял, что решение суда необходимо исполнить и в присутствии сотрудников органов принудительного исполнения передал своему брату ключи. Судебный пристав составил акт о вселении, исполнительное производство было окончено. Решение суда исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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