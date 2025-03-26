Под контролем специалистов Подмосковья завершается восстановление МКД в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению жилого многоквартирного дома. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Работы проводятся Фондом капитального ремонта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате прямых попаданий снарядов в девятиэтажное здание произошло значительное повреждение стен и частичное обрушение конструктивных элементов дома, что потребовало незамедлительных мер по восстановлению.

На данном этапе строителями выполнены следующие работы:

восстановлены и укреплены конструктивные элементы здания;

установлены новые дверные оконные блоки;

заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;

отремонтирована кровля и отреставрирован фасад;

проведена внутренняя отделка помещений;

В текущий момент завершается выполнение внутренней отделки мест общего пользования и благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.