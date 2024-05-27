Под Истрой лесничие нашли снаряд времен ВОВ

сегодня в 19:05

При осмотре лесного участка, на котором проводились мероприятия по лесовосстановлению, на территории Истринского лесничества был найден снаряд времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Опасную находку обнаружили между населенными пунктами Жилкино и Холщевики округа Истра. Сотрудники лесной охраны сообщили о случившемся в единую службу экстренных вызовов.

Снаряд обезвредила группа разминирования, прибывшая на место. Посетителям леса ничего не угрожает и лесные культуры не пострадали.

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в службу 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.