Под Истрой лесничие нашли снаряд времен ВОВ
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
При осмотре лесного участка, на котором проводились мероприятия по лесовосстановлению, на территории Истринского лесничества был найден снаряд времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Опасную находку обнаружили между населенными пунктами Жилкино и Холщевики округа Истра. Сотрудники лесной охраны сообщили о случившемся в единую службу экстренных вызовов.
Снаряд обезвредила группа разминирования, прибывшая на место. Посетителям леса ничего не угрожает и лесные культуры не пострадали.
В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в службу 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.