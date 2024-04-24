Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в майские праздники

сегодня в 11:59

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники «Почты России» доставят по графику, согласованному с региональными отделениями социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.