Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в День защитника Отечества

23 февраля станет выходным для всех отделений «Почты России» в Москве и Подмосковье, кроме круглосуточных (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21) и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.