сегодня в 12:30

Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в День народного единства

4 ноября станет выходным днем для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных в Москве (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 5 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября, в День народного единства, почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.