Почтовые отделения Подмосковья изменят график к 23 февраля

Почтовые отделения Московской области скорректируют режим работы в связи с Днем защитника Отечества. 23 февраля большинство офисов будет закрыто, а 22 февраля они завершат работу на час раньше, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.3 февраля станет выходным днем для всех отделений Почты России в Подмосковье, кроме тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Эти офисы продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические издания. При этом пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

22 февраля почтовые отделения будут работать на час меньше обычного, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов. С 24 февраля все отделения вернутся к стандартному расписанию. Уточнить актуальные часы работы и найти ближайший открытый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.