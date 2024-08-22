Почти весь армянский коньяк в России опасен: что нашли в напитках

Около 90% армянского коньяка, который реализуется на российском рынке, признали опасным для здоровья — в ходе проверки нарушения показали 177 из 200 образцов. Практически в половине анализируемых проб обнаружили спирты, не имеющие виноградного происхождения, сообщает Общественное Телевидение России .

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместно с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольных напитков провели анализ 200 образцов алкоголя из Армении. В результате проверки в 177 пробах были обнаружены нарушения. Практически в половине из них выявили спирты, изготовленные не из винограда, а стандартам ГОСТ соответствовали только 23 разновидности коньяка.

Образцы были собраны из более чем 20 брендов алкогольных напитков от 10 ведущих производителей Армении. Все закупленные бутылки поступили из крупных федеральных торговых сетей, а исследование проводилось в лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института, специализирующегося на пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную таможенную службу и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за поставками алкогольной продукции. Организация призывает надзорные органы установить ограничения на ввоз коньяка, который не отвечает стандартам ГОСТ.

В то же время Министерство экономики Армении заявило, что на данный момент не получало официальных уведомлений от российской стороны относительно некачественного алкоголя.