Почти 3 тыс детей отдохнули за лето на базе детсадов и школ в Клину

В лагерях дневного пребывания при образовательных организациях городского округа Клин отдохнуло около трех тысяч детей, сообщает управление образования администрации городского округа Клин.

На территории округа этим летом было открыто 47 лагерей дневного пребывания. Они работали на базе 12 образовательных организаций округа. Были организованы 2 лагерные смены продолжительностью 21 календарных дней (без учета выходных и праздничных дней). Отдохнуло 2915 детей.

За время работы смен ребята получили возможность проявить себя в спортивных и творческих мероприятиях, познавательных конкурсах, участвовали в выполнении нормативов ГТО, ходили на экскурсии, в кинотеатр.

Помимо лагерей с дневным пребыванием в Клину этим летом работали и принимали юных клинчан загородные детские оздоровительные лагеря: : «Оздоровительный центр „Горизонт“, ДОЛ „Вымпел“, ДОЛ „Орленок“. В них еще продолжается последняя августовская летняя смена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.