Почти половина занятых в экономике Подмосковья работают в сегменте МСП

В сфере малого и среднего предпринимательства Подмосковья, включая индивидуальных предпринимателей, трудятся 49,2% от общего числа людей, занятых в экономике региона. Аналогичный показатель по России по данным минувшего года составляет 43,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По данным опубликованного исследования численность занятых в сегменте МСП в Московской области составила 1,96 млн человек, а прирост количества занятых в сфере МСП с учетом индивидуальных предпринимателей в годовом исчислении составил 11,5%. Такая динамика в случае Подмосковья объясняется в том числе „эффектом высокой базы“, ведь регион уже сейчас входит в число лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — отметили в пресс-службе Мининвеста.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Помимо мер господдержки, субъекты МСП в рамках нацпроекта пользуются услугами центра «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.