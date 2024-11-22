Почти половина россиян никогда не меняют пароли в соцсетях

Большинство россиян (40%) никогда не меняют пароли с момента первоначальной установки, не считая это необходимым, сообщается в социальной сети «Одноклассники».

При этом 30% опрошенных меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные оказались в утечках, а 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности. Только 8% делают это ежемесячно.

При создании паролей россияне учитывают легкость запоминания для конкретного человека (30%), сложность пароля, включая цифры, символы и заглавные буквы (23%), а также использование различных паролей для каждого аккаунта (17%). Более 35% участников опроса заявили, что не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26% не видят необходимости в их использовании. Постоянно используют такие инструменты только 8%.

Согласно опросу, 31% респондентов используют двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, либо для некоторых площадок. При этом каждый четвертый россиянин (24%) знает об этом методе защиты аккаунта, но не считает нужным применять его. Еще 43% респондентов ничего не занют об этом инструменте и его функциях.

Среди типов двухфакторной аутентификации у россиян наиболее распространены одноразовые SMS-коды (27%), звонки для сброса (5%) и пуш-уведомления (4%).

Тем не менее, 37% опрошенных оценивают уровень безопасности своих аккаунтов как «средний», а 14% — как «высокий». При этом почти половина из участников опроса (43%) полагают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для злоумышленников.