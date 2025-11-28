Почти пятая часть россиян не уверена, что смогут своевременно заплатить налоги

Около 18% россиян признались, что не уверены в возможности вовремя заплатить налоги в этом году, передает Газета.ru .

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Выберу.ру», 18% россиян не уверены, что смогут своевременно оплатить налоги. Многие из них уже ожидают просрочки платежей и начисления пени.

В то же время 32% респондентов сообщили, что предпочли оплатить налоги заранее. Большинство из них объяснили это негативным опытом прошлого года, когда из-за пропущенных сроков им пришлось платить пени, а некоторым даже столкнуться с арестом счетов. Теперь эти граждане стараются не откладывать налоговые обязательства.

Около 23% участников опроса планируют использовать кредитные карты для оплаты налогов, чтобы воспользоваться льготным периодом или распределить финансовую нагрузку. Для 12% граждан, чей налог оказался значительным, такой способ позволяет сохранить средства на праздничные расходы и избежать санкций за неуплату.

Особое внимание респонденты уделили налогу на проценты по вкладам. 42% опрошенных признались, что впервые узнали о необходимости его уплаты только после получения уведомления от ФНС в этом году.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак пояснил, что налог на проценты рассчитывается на основе данных банков, а уведомление приходит гражданину после определения суммы к уплате. Он напомнил, что отсутствие уведомления не освобождает от ответственности, и гражданам с недвижимостью, транспортом или крупными вкладами следует самостоятельно проверять данные в личном кабинете налогоплательщика.

Баджурак добавил, что пени за просрочку начисляются с 1 декабря по действующей ключевой ставке, поэтому задержки могут привести к дополнительным расходам. По его словам, прошлогодний опыт заставил россиян внимательнее относиться к налоговым обязательствам в этом году.