Почти для 250 выпускников Лопатинской школы в Ленинском округе прозвенел последний звонок

Свыше 1150 одиннадцатиклассников и 3400 девятиклассников попрощались со школой в Ленинском городском округе 24 мая. Из них 67 выпускников закончили 11-й класс в Лопатинской школе. Кроме того, в этом учреждении последний звонок прозвенел для 180 учащихся 9-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Вы — будущее нашего округа, будущее нашей страны. Верьте в себя, не бойтесь трудностей, стремитесь к новым знаниям и всегда помните о тех, кто вложил в вас свою душу и знания», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Среди почетных гостей торжественной линейки ребят поздравил председатель местного отделения Совета ветеранов Николай Бочков. Он подчеркнул, что сегодняшние выпускники заканчивают школу в важный для страны год — год 80-летия Великой Победы. Он передал в фонд Лопатинской школы юбилейное издание книги «Защитники Отечества», выпущенной в Ленинском округе к знаменательной дате.

«Вы — наследники Великой Победы, наследники подвига великого многонационального народа, поэтому у вас обязательно все получится. Уверена, что вы с достоинством пройдете все испытания, которые приготовила вам жизнь, и обязательно придете к своей мечте. И знайте, что в любой ситуации вы всегда можете прийти в родную школу, и мы вас непременно поддержим», — сказала, обращаясь к выпускникам, директор школы Инга Фархатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.