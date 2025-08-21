Почти 900 тыс руб штрафов ГИБДД оплатил должник в Подмосковье после ареста авто

898 000 рублей задолженности в рамках 207 исполнительных производств обязали погасить судебные приставы Подмосковья генерального директора коммерческой организации, арестовав его автомобиль в ходе исполнительно-разыскного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Генеральный директор и один из учредителей ООО накопил задолженность по штрафам ГИБДД на общую сумму 898 тыс. рублей. 207 штрафов были выписаны на него, как на собственника 9 транспортных средств, в том числе шести грузовых автомобилей и спецтехники. Основная статья КоАП, в рамках которой были зафиксированы нарушения, — ч.7 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, совершенное в городе федерального значения Москве».

Принудительное взыскание задолженности по штрафам за нарушение ПДД велось в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 ГУФССП России по Московской области. В рамках исполнительных производств судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должника и запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества — 9 транспортных средств, в том числе шести грузовых автомобилей и спецтехники. Далее сотрудники органов принудительного исполнения применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора.

В ходе исполнительно-разыскного мероприятия, в том числе с использованием системы «Безопасный регион», судебный пристав, осуществляющий розыск, установил маршруты передвижения транспортного средства должника. Далее автомобиль Mercedes-Benz был найден и арестован. В ходе составления акта описи (ареста) транспортного средства судебные приставы разъяснили должнику, что в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности по всем исполнительным производствам, по истечении 10 дней его движимое имущество будет направлено на принудительную реализацию в счет погашения долга.

В результате применения именно этой принудительной меры должник в установленный сотрудником службы срок произвел оплату задолженности в рамках 207 исполнительных производств на общую сумму более 898 тыс. рублей и исполнительский сбор.

После поступления денежных средств все ограничения были сняты, а автомобиль был возвращен владельцу.

