Почти 90% россиян из города-миллионника оказались противниками налога на бездетность

В Нижнем Новгороде 88% жителей высказались против налога на бездетность

Против введения налога на бездетность высказались 88% жителей Нижнего Новгорода, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Единогласно «за» такую инициативу проголосовали лишь 7% нижегородцев, сообщает pravda-nn.ru .

Каждый 20-й опрошенный (5%) также отметил, что скорее бы поддержал введение подобного налога.

Критики законопроекта объяснили свою позицию низкими заработками некоторых бездетных семей и проблемами со здоровьем, которые не позволяют заводить потомство. Сторонники налога на бездетность, в свою очередь, уверены, что он необходим ради улучшения демографической ситуации в России.

Примечательно, что чаще всего против такого закона высказывались женщины моложе 34 лет. Кроме того, почти одинаково критиковали идею два разных лагеря — нижегородцы, убежденные принципиально не рожать детей (94%), и планирующие завести потомство (96%).

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность еще в декабре 2023 года.