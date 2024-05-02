Почти 90% россиян из города-миллионника оказались противниками налога на бездетность
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Против введения налога на бездетность высказались 88% жителей Нижнего Новгорода, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Единогласно «за» такую инициативу проголосовали лишь 7% нижегородцев, сообщает pravda-nn.ru.
Каждый 20-й опрошенный (5%) также отметил, что скорее бы поддержал введение подобного налога.
Критики законопроекта объяснили свою позицию низкими заработками некоторых бездетных семей и проблемами со здоровьем, которые не позволяют заводить потомство. Сторонники налога на бездетность, в свою очередь, уверены, что он необходим ради улучшения демографической ситуации в России.
Примечательно, что чаще всего против такого закона высказывались женщины моложе 34 лет. Кроме того, почти одинаково критиковали идею два разных лагеря — нижегородцы, убежденные принципиально не рожать детей (94%), и планирующие завести потомство (96%).
В Госдуме предложили ввести налог на бездетность еще в декабре 2023 года.