Почти 800 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

В министерстве образования Московской области подвели итоги единого государственного экзамена. ЕГЭ на 100 баллов сдали 783 школьника в регионе. Высший балл по двум предметам получили 66 выпускников, а четверо из них набрали максимум по трем дисциплинам, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году школьники Подмосковья снова показали высокий уровень подготовки к экзаменам, число стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Наибольшее количество выпускников со 100 баллами у нас по русскому языку — 209 человек. Также отличные результаты по математике — 122 стобалльника, это число выросло втрое в сравнении с 2023 годом», — рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

Значительно увеличилось количество стобалльников по физике — в 7,5 раз. И почти в 3 раза снизилась доля выпускников, не сдавших этот экзамен.

Показатели по стобалльным результатам также улучшились по истории, химии и английскому языку. Отмечается и рост доли высокобалльников: по математике (в 3,4 раза), биологии (в 1,6 раза), физике (в 1,5 раза) и химии (в 1,3 раза).

Число учителей, подготовивших двух и более стобалльников, в этом году составило 103. Все они получат выплату в размере 150 тыс. рублей.

Решение пересдать один из предметов приняли более 7,5 тыс. выпускников региона. Более 91% пересдающих улучшили свой результат. А 11 из них получили 100 баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.