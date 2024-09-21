Почти 80 саженцев каштанов и лип высадили в центре Старых Химок в день акции «Всей семьей»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями химчан принял участие в экологической акции «Всей семьей». Центральная площадка была организована в Старых Химках. Здесь на улицах Калинина и Чапаева высадили почти 80 саженцев лип и каштанов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием „Всей семьей“ прошла во всех микрорайонах Химок», — сказал Дмитрий Волошин.

Новые саженцы дополнили аллею, которую химчане вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции «Лес будущего».

«В этом году всей семьей весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию — сразу решили принять участие», — сказала химчанка Майя Федорова.

Также свой вклад в озеленение Химок внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественники, активисты партии «Единая Россия».

Акцию провели также в семи микрорайонах Химок, здесь высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тыс. кустарников. Локации выбрали сами химчане в ходе открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.