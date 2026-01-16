сегодня в 06:33

Почти 8 тысяч маскировочных сетей изготовили «Сетевые пчелки Балашихи»

Балашихинские волонтеры «Сетевые пчелки» продолжают оказывать активную помощь участникам специальной военной операции. Ежедневно они плетут маскировочные сети, которые направляются в зону проведения СВО, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Почти за три года работы участниками сообщества изготовлено 7 800 маскировочных сетей размером 3×6 метров. Это результат слаженной командной работы и значимый вклад в поддержку наших защитников.

Благодаря поддержке неравнодушных жителей, а также победе в премии Губернатора Московской области «Доброе дело», волонтеры смогли закупить необходимые материалы и продолжить важную работу.

«Приглашаем присоединиться к нашему движению. Нам нужны волонтеры для плетения маскировочных сетей, а также благотворители для закупки материалов. Вместе мы можем сделать больше», — отметила руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Присоединиться к «Сетевым пчелкам» можно в телеграм-канале. Движение объединяет жителей округа, которые своим трудом и активной гражданской позицией вносят вклад в поддержку участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.