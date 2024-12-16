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Почти 7,5 тыс га неиспользуемых земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье

Сельхозтоваропроизводители Московской области реализуют кампанию по вовлечению залежных более 5 лет земельных участков в оборот с целью увеличения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в регионе. На текущий момент введено около 7,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Лидирует среди предприятий ООО «РусМилк», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур — с начала года в сельскохозяйственный оборот вовлечено свыше 740 га в Воскресенске.

В Шаховской К (Ф)Х«Агроэкоинвест» ввело более 624 га, ООО «Шаховская Нива» — 447,4 га, в Волоколамске ООО «Рассвет-Авангард» — порядка 399 га, в Можайске ООО «Агроинтех» — 344 га.

Специалисты Минсельхозпрода региона дополнили, что аграрии, зарегистрированные на территории региона и осуществляющие ввод земель в оборот, могут стать получателями субсидии на проведение культуртехнических мероприятий с возможностью возместить до 50% от понесенных затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.