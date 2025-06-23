Почти 7 тыс участников сдали ЕГЭ в резервные дни в Подмосковье

В понедельник в Московской области завершился резервный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет. Всего в этот период экзамены сдали 6 965 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Наибольшей популярностью среди предметов пользовались математика профильная — 1 866 участников, обществознание — 1406 участников, физика — 1007 участников, биология — 975 участников и информатика — 915 участников.

Экзамены проводились на базе 39 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением процедуры следили 380 общественных наблюдателей и 163 онлайн-наблюдателя, подключённых из филиалов ситуационного информационного центра.

«Резервные дни позволили ребятам показать свои знания и подтвердить уровень подготовки. Это важная возможность для каждого выпускника реализовать своё право на участие в государственной итоговой аттестации. Благодаря слаженной работе организаторов, наблюдателей и технических специалистов экзамены прошли спокойно, организованно и в штатном режиме», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзаменов варьировалась в зависимости от предмета и составила от 14 до 235 минут.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня. При наличии разногласий участники вправе подать апелляцию.

Для получения информации о государственной итоговой аттестации выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области: 8(498)602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.