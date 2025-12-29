Почти 600 подростков получили первые паспорта в Подмосковье в декабре

В декабре около 600 подростков из Подмосковья получили первые паспорта на торжественных церемониях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье регулярно проходят церемонии вручения первых паспортов жителям, достигшим 14 лет. В декабре почти 600 подростков выбрали торжественный формат получения основного документа.

Для оформления первого паспорта необходимо лично подать документы в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия. При себе нужно иметь свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство (если в свидетельстве нет отметки), регистрацию по месту жительства при наличии, две фотографии 3,5×4,5 см и квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Чтобы получить паспорт на торжественной церемонии, при подаче заявления следует сообщить об этом сотруднику, принимающему документы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.