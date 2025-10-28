Почти 600 млн руб выплатили многодетным семьям Подмосковья при рождении 3 ребенка

В этом году в Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева введена новая выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы видим устойчивый рост числа многодетных семей — за 10 лет их численность в Подмосковье возросла в 4 раза. Сегодня в регионе 114 тыс. многодетных семей, где воспитываются 370 тыс. детей. По инициативе губернатора мы усилили меры поддержки и ввели новую выплату при рождении ребенка. Ее уже получили более 2 тыс. молодых семей. Мы и дальше будем развивать этот вектор, чтобы укреплять в регионе позитивный тренд на многодетность», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

С начала года общая сумма выплат на эту меру поддержки достигла 600 млн рублей.

Выплату могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет включительно. В конце лета упростили условия получения выплаты — теперь достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей.

Выплата 300 тысяч рублей назначается при рождении третьего или последующего ребенка в семье в 2025 году и регистрации его рождения именно в Подмосковье. При этом ребенок может быть рожден и в другом регионе, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг.

Заявление о предоставлении выплаты подается не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.