Почти 600 куб м мусора вывезли из лесов округа Пушкинский

Округ Пушкинский — на втором месте в области по количеству вывезенного из лесов мусора, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ликвидировано 577 куб. метров отходов. В числе лидеров также Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский округа. Там вывезли 790 и 400 куб. м мусора соответственно.

«С апреля на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. За это время силами муниципалитетов ликвидировано 308 несанкционированных свалок общим объемом более 4 600 куб. метров, в том числе и тех, которые были выявлены еще в прошлом году», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 37 городских округах.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.