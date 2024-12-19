Почти 60 тыс звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье за 2024 год

Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года под единым Общероссийским номером: 8 (800) 200-01-22. На детский телефон доверия в Подмосковье поступило порядка 60 тыс. звонков с начала 2024 года. Психолог-консультант слушает и принимает любую информацию от детей, оказывая ему психологическую поддержку. Здесь ребенок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Чаще всего дети обращаются на горячую линию, когда их беспокоят личностные проблемы: одиночество, низкая самооценка, поиск себя, детские страхи, неуспехи в школе и другие. С такими запросами с начала года обратились 14 тыс. человек.

На втором месте по популярности находятся проблемы социальной адаптации: трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, буллинг и другие. По этой причине к психологам горячей линии обратились более 10 тыс. детей.

На третьем месте среди причин обращений — семейные конфликты: споры с родителями, разногласия с другими детьми в семье и так далее. Таких звонков поступило более 7 тыс.

«Основной задачей психолога линии является снижение уровня эмоционального напряжения у абонентов, стабилизация их состояния и поиск путей решения сложных ситуаций. Вместе с человеком психолог разрабатывает план дальнейших действий, чтобы уберечь детей и подростков от необдуманных поступков, которые могут быть опасны для их жизни», — рассказала психолог детского телефона доверия Евгения Зеленина.

С 1 января 2025 года горячая линия психологической помощи детям, подросткам и их родителям станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124.

Служба анонимная, работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней. Каждый ребенок или родитель может обратиться на детский телефон доверия в любое время суток и получить квалифицированную психологическую помощь и поддержку. Звонок при этом бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.