Почти 6 тыс книг забронировано в сервисе «Библиотеки Подмосковья» за апрель

В апреле с помощью электронного сервиса «Библиотеки Подмосковья» было забронировано 5 998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В список наиболее популярных книг вошли «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Неслужебный роман» Е. Кретовой, «Умная и знаменитая собачка Соня» А. Усачева, «Энциклопедия безопасного поведения для детей» Ю. Василюка. Их заказывали более 50 раз.

Авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» — это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более, чем 8 млн книг, и позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей. Для доступа к библиотечным услугам нужно зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru, используя логин и пароль от учетной записи на Госуслугах (вход через ЕСИА), и получить электронный читательский билет в удобном виде: электронного бейджа (необходимо установить мобильное приложение), социальной карты или карты «Стрелка».

В ведомстве также отметили, что сервис разработан совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.