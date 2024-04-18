Почти 5,7 тыс первоклассников пойдут в школу в этом году в Люберцах

«Зачисление детей в первый класс проводится с 1 апреля по 5 сентября включительно. На сегодня уже 75% выпускников детских садов переведены на ступень начального образования в рамках образовательных комплексов. Общий прогноз приема в первые классы в новом учебном году — 5,7 тыс. детей. С 1 сентября, в том числе в связи с учетом ввода учреждений новостроек, ожидается увеличение количества школьников на 3,3 тыс., а воспитанников детских садов на 1,9 тыс.», — поделился Владимир Волков.

Заявления в первый класс подаются родителями через портал государственных и муниципальных услуг Московской области с 1 апреля по 30 июня по закрепленной территории. Родители по желанию могут выбрать школу для своего ребенка, но только начиная с 6 июля по 5 сентября, при наличии в выбранной школе свободных мест.

«Ежегодно, планируя количество групп в детских садах, мы анализируем статистику. В 2024 году в школу пойдет 5350 воспитанников, это дети 2016–2017 годов рождения. Начиная с 2025 года, мы прогнозируем уменьшение количества детей. Прогноз к 2028 году — 3,5 тыс. первоклассников. Уже сегодня мы задумываемся об эффективности использования зданий детских садов в микрорайонах, где отмечается низкий процент детского населения», — заключил Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.