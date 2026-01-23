Почти 500 жителей Ленинского округа присоединились к «Активному долголетию» с начала 2026 года

С 1 января 2026 года участниками проекта «Активное долголетие» в Ленинском округе стали 489 человек. Уже в первый месяц года проект подтвердил устойчивый интерес со стороны жителей старшего поколения и активное включение в регулярные занятия и мероприятия, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы видим, что интерес к проекту „Активное долголетие“ не снижается, а, наоборот, растет. К нам приходят люди с разными запросами — кто-то хочет укрепить здоровье и больше двигаться, кто-то ищет общения, новые знания или творческую реализацию. Особенно ценно, что участниками проекта становятся люди самого разного возраста: сегодня самому старшему из них 95 лет, и он наравне с другими посещает занятия. Это говорит о том, что формат проекта действительно отвечает потребностям старшего поколения и помогает сохранять активность и интерес к жизни», — поделилась заведующая отделением активного долголетия КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис.

В январе 2026 года в Ленинском округе в рамках проекта уже было проведено 210 мероприятий и занятий, а также организованы две экскурсии. Особой популярностью пользуются спортивные и оздоровительные направления: йога, занятия по физической культуре, пилатес, танцы, настольный теннис и посещение бассейна. Наряду с этим участники активно посещают литературные вечера, театральную мастерскую, занятия по игре на гуслях, мастер-классы по рукоделию, вязанию и созданию объемных картин, а также курсы английского языка и компьютерной грамотности.

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью на территории Ленинского округа осуществляется на базе ГБУ СО МО «КЦСОР „Домодедовский“. С января 2026 года для пожилых, инвалидов, одиноко проживающих граждан пожилого возраста и участников СВО, не имеющих возможности себя обслуживать, Центр реализует проект по долговременному уходу, а также ориентированный на семьи с детьми — инвалидами проект „Комплексная реабилитация детей — инвалидов“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.