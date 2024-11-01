Почти 50 тыс заявлений на соцпомощь подано на портале Подмосковья с начала года

С начала года электронной услугой «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» воспользовались почти 50 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Обратиться за получением соцпомощи можно онлайн. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Оформить выплату могут малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, семьи, состоящие из ветеранов ВОВ и пенсионеров, а также одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры.

Выплаты для семей с низким доходом могут быть единовременными или периодичными. Один человек при этом может получить от 300 до 1000 рублей в месяц, но не более 6000 рублей в год. Одиноко проживающий ветеран или семья ветеранов может претендовать на выплату от 300 до 1000 рублей в месяц или 7 000 рублей в календарном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.