Почти 50 новых рабочих мест появится в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в промышленном районе открыли первое складское помещение одной из ведущих транспортных компаний «Деловые линии». Новый терминал расположился в Северной промзоне на Проектируемом проезде, 251, вл. 1, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«За последние девять месяцев в Московской области наблюдается рост грузооборота. Каждый месяц он увеличивается в среднем на 5%. Чаще всего клиенты оформляют доставку оргтехники, оборудования, запчастей и мебели. Новые склады позволят равномерно перераспределить логистическую нагрузку в Подмосковье и помогут удовлетворить растущий спрос на перевозки», — рассказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Площадь нового здания — 2,7 тыс. кв. м, что позволяет разместить внутри не менее 900 палетомест. Терминал оснащен современным погрузо-разгрузочным оборудованием, а также пандусом на 10 постановочных мест. Сотрудники склада примут к отправке все разрешенные грузы весом до 3 тонн и длиной до 12 м. С учетом новых терминалов, теперь у «Деловых Линий» — 34 подразделения в Центральном федеральном округе. Эта компания дважды была признана «Надёжным перевозчиком России».

Благодаря открытию нового терминала в Ленинском округе открыт набор сотрудников. Будет создано порядка 47 рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.