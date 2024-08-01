Почти 50 лесных пожаров потушили в Подмосковье в 2024 году

1 апреля 2024 года в лесах Московской области был открыт пожароопасный сезон. С этого дня все силы и средства комитета лесного хозяйства Московской области переведены в режим повышенной готовности к тушению лесных пожаров. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области всего ликвидировано 49 пожаров, в том числе 2 торфяных. Общая площадь, пройденная огнем, составила 36,77 га. По сравнению с предыдущим годом отмечаем уменьшение количества пожаров более чем в 2,5 раза. На сегодняшний день количество и общая площадь ликвидированных возгораний меньше на 82 пожара и на 101,95 га в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составляет 0,75 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В регионе обеспечена стабильная обстановка с лесными пожарами. Все возгорания своевременно обнаружены и ликвидированы. Возникновение чрезвычайных ситуаций в результате лесных пожаров не допущено, населенные пункты и объекты экономики не пострадали. К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 634 человека личного состава лесопожарных служб и 309 единиц техники.

«Пик горимости пришелся на май. Только за этот месяц на землях лесного фонда было ликвидировано 31 возгорание на площади 25,83 га. Они фиксировались практически каждый день. Причиной подавляющего количества лесных пожаров был и по-прежнему остается человеческий фактор — нарушение правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы», — добавил Евгений Агулов.

Большая часть возгораний была обнаружена с помощью системы видеомониторинга и по сообщениям местных жителей.

По итогам четырех месяцев наибольшая горимость зарегистрирована в Ногинском (13 пожаров), Виноградовском (8 пожаров), Московском учебно-опытном (6 пожаров), Луховицком (5 пожаров) и Орехово-Зуевском (4 пожара) лесничествах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.