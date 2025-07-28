Почти 5 тыс заявлений на получение выплаты на школьную форму подали в Подмосковье

На прошедшей неделе на портале госуслуг Подмосковья подано более 4,8 тыс заявлений на оформление выплаты многодетным семьям на приобретение одежды для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося 1 раз в текущем календарном году. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей. Заявление о предоставлении выплаты необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

Наиболее популярной услугой на региональном портале за неделю стала «Запись в колледж» (более 17,2 тыс. заявлений). Также в рейтинг госуслуг вошли: выписка из домовой книги (свыше 14,4 тыс. заявок), выдача и замена социальных карт жителя МО (более 8,3 тыс. заявлений), а также запись в школу (свыше 5,2 тыс. заявок).

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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