Почти 5 тыс детей зачислят в детские сады Люберец в новом учебном году

В городском округе Люберцы в новом 2025–2026 учебном году в дошкольные учреждения муниципалитета планируется принять почти 5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Традиционно с 15 мая по 12 июня проводится комплектование общеобразовательных и специализированных групп в детских садах на новый учебный год. В 2025–2026 учебном году планируется принять детей в возрасте от 1,5 до 7 лет — 4 780 малышей», — отметила на общегородском совещании заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Она добавила, что комплектование осуществляется посредством системы АИС «Е-услуги»: после изменения статуса заявления в личном кабинете необходимо в течение 30 дней обратиться в детский сад для зачисления ребенка.

В системе дошкольного образования округа функционирует 21 дошкольное отделение. По завершении текущего учебного года из детских садов выпустят 4 811 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.