Почти 42 тыс жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года

Государственную социальную помощь, направленную на поддержку в трудной жизненной ситуации, могут получить семьи и одиноко проживающие жители, которые, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Так, в Подмосковье с начала года государственную соцпомощь получили около 42 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Государственная социальная помощь включает в себя выплату по социальному контракту или ежемесячную денежную выплату.

«С начала года соцпомощь получили почти 42 тыс. жителей Подмосковья на сумму 270,5 млн рублей. Из них порядка 2 тыс. жителей воспользовались помощью по социальному контракту», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты по социальному контракту зависит от цели его использования, но максимальная сумма помощи составляет 350 тыс. рублей. Что касается размера ежемесячных выплат государственной социальной помощи, то на одного члена семьи или одиноко проживающего выплата может составить от 300 до 1 000 рублей в месяц на общую сумму не более 6 000 рублей в году.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.