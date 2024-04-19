Почти 40 обращений поступило на «Выездной администрации» Солнечногорска

На площадке лицея № 8 в Солнечногорске состоялась встреча с населением в рамках «Выездной администрации». На этот раз жителям ответили на вопросы заместитель главы администрации муниципалитета Николай Минаев, а также ряд других заместителей по профильным направлениям. Всего поступило почти 40 обращений, передает пресс-служба администрации городского округа.

Выездному приему предшествовала встреча со старшими по домам и активистами, на которой с представителями администрации обсудили проблемные вопросы и развитие территории.

На «Выездной администрации» получены обращения, которые касались ЖКХ, переселения из аварийного жилья, благоустройства территории, а также ремонта дорожной инфраструктуры. По всем вопросам даны подробные разъяснения и найдены решения непосредственно на месте, а часть других вопросов взяты в проработку.

— На этот раз к нам на встречу пришли 19 жителей, всего рассмотрели 36 вопросов.Отмечу, что подобный формат взаимодействия с администрацией пользуется популярностью среди наших жителей, ведь большую часть своих вопросов удается решить на месте, — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Прием жителей в формате «Выездной администрации» в округе проводится регулярно. Также ежемесячно проходит прием жителей главой округа — записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.