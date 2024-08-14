Почти 4 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатное обучение в школах ухода

В Московской области с 2022 года жители региона могут пройти бесплатное обучение по уходу за инвалидами в школах ухода. Для удобства жителей, желающих пройти обучение, сегодня в регионе функционируют 11 симуляционных классов в разных уголках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В нашем регионе порядка 400 тыс. инвалидов, из которых почти половина нуждаются в постоянном уходе и заботе. Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату», — рассказывает первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В симуляционных классах обучают оказанию услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности инвалидов, оказанию помощи при проведении гигиенических процедур, кормлении, оказанию помощи в перемещении и организации двигательной активности и досуга. Обучение в симуляционных классах региона прошли уже почти 4 тыс. человек.

Классы оборудованы всем необходимым, например, современные симуляторы позволяют в полной мере обучиться навыкам ухода. На манекене, имитирующем лежачего больного, под руководством инструкторов можно отработать полученные умения.

Заявление на обучение подается через портал госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.