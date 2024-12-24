Почти 4 тыс онлайн-заявок на сдачу экзамена подано в Подмосковье

За прошедшую неделю около 4 тыс. учеников Подмосковья подали заявки на участие в едином и основном государственных экзаменах через региональный портал госуслуг. Услуга стала одной из самых популярных на портале за данный период. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» доступна на регпортале в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявление могут школьники 14 лет и старше, а также их родители или законные представители. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Решение по ней придет в личный кабинет заявителя на портале.

Подать заявку на ЕГЭ можно до 1 февраля 2025 года, а на ОГЭ — до 1 марта 2025 года. Зарегистрироваться позже можно только при наличии уважительной причины и в письменном виде в школе или управлении образования.

Записаться на Единый и Основной государственные экзамены можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.