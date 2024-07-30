Почти 380 несанкционированных свалок убрали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье силами муниципальных образований под контролем министерства убрано 379 несанкционированных свалок. Общая тенденция к уменьшению навалов мусора в городских округах растет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На сегодня лучшими городскими округами, оперативно ликвидирующими несанкционированные свалки на своих территориях, являются: Дмитровский (ликвидировано 54 из 55 свалок), Орехово-Зуево (ликвидировано 54 из 60 свалок), Истра (ликвидировано 40 из 53 свалок).

Трем городским округам: Пушкинскому, Егорьевску и Щелково нужно нарастить показатели по ликвидации несанкционированных свалок.

«Мы делаем все, чтобы тенденция к уменьшению числа свалок в нашем регионе с каждым годом росла. Сейчас уже можно говорить о том, что системная работа в этом направлении дает свои плоды. Так, в 2022 году за аналогичный период было выявлено 968 свалок, в прошлом году — 628, а в текущем — 551, что на 12% меньше», — добавил Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.