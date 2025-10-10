Почти 350 новых светильников установили на ул Советской в Домодедове

На улице Советской уже установили 349 новых светодиодных светильников отечественного производства, которые потребляют в два раза меньше электроэнергии и светят почти в полтора раза ярче по сравнению с прежними натриевыми и галогеновыми лампами. Новые лампы обеспечивают равномерное освещение даже в неблагоприятных погодных условиях и рассчитаны на срок службы более 10 лет.

По словам главы города Евгении Хрусталева, программа выполнена на 40%. До конца года планируется завершить замену 948 светильников на Каширском шоссе и улице Корнеева (от Кутузовского проезда до улицы Советской). После завершения работ жители Домодедово смогут почувствовать значительное улучшение качества уличного освещения при сниженных энергозатратах, что повысит безопасность и комфорт городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.