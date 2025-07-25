Почти 3,4 млрд руб составил объем закупок у подмосковных МТК в I полугодии

По итогам I полугодия объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у подмосковных малых технологических компаний (МТК) составил почти 3,4 млрд рублей. По этому показателю Подмосковье входит в топ-5 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В период с января по июнь этого года общая сумма закупок госкомпаний у малых технологических компаний из Подмосковья составила порядка 3,4 млрд рублей. При этом 375 млн рублей приходится на компании, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В общей сложности был заключен 191 договор, — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным Корпорации МСП, МТК России заключили 5,3 тыс. договоров с госкомпаниями на общую сумму 78,5 млрд рублей в рамках закупок по 223-ФЗ в первом полугодии 2025 года. При этом 87% из них было заключено с МТК из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Объем таких договоров превысил 62,3 млрд рублей. Почти треть пришлась на услуги по разработке и поставке программных продуктов, еще порядка 17% — на поставку оборудования.

«Малые технологические компании активно участвуют в формировании нового технологического каркаса страны. Они создают инновационные решения в разных отраслях, в том числе в рамках импортозамещения. Участие в госзакупках крупных компаний открывает МТК новые рынки и обеспечивает финансирование для дальнейшего развития. Заказчики в свою очередь получают конкурентоспособные отечественные продукты. Сегодня в России в сегменте малого и среднего бизнеса уже 5 тыс. МТК. В I полугодии 2025 года каждая пятая из них стала участником закупочных процедур крупнейших заказчиков», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самой востребованной у заказчиков номенклатурой, производимой МТК — субъектами МСП, стали программные продукты (объем закупок более 21 млрд рублей). Далее следуют машины и оборудование (свыше 6,3 млрд рублей), компьютерное оборудование (почти 4,2 млрд рублей), издательские и финансовые услуги (почти 3 и 2,5 млрд рублей соответственно).

Наибольшая концентрация МТК-поставщиков на сегодняшний день зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. На эти регионы приходится более половины всех малых технологических компаний. Следом по количеству МТК-поставщиков идут Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область.

«Сегодня на федеральном уровне и в регионах создаются особые условия для запуска и развития технологического бизнеса. МТК доступны налоговые преференции, размещение в специальных инновационных кластерах, льготная финансовая поддержка. Технологические компании из числа представителей малого и среднего бизнеса становятся участниками программ развития поставщиков от крупнейших заказчиков. По линии Корпорации МСП их уже прошли шесть МТК, три компании заключили офсетные договоры на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей», — добавил Александр Исаевич.

Корпорация МСП продолжает вести работу по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, а также по расширению участия малых технологических компаний в программах «выращивания» с последующим заключением «офсетных договоров».

В настоящее время закон 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден Правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, в том числе у субъектов МСП на 5%.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», - написал глава региона.

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