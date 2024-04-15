Почти 33,5 тыс жителей Люберец проголосовали за объекты благоустройства в 2025 г

В Люберцах продолжается голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в нем приняли участие почти 33,5 тыс. жителей, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В январе этого года президент РФ Владимир Путин продлил программу до 2030 года.

«Во всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2025 году приняли участие почти 33,5 тыс. жителей городского округа Люберцы. В этом году в нашем округе на голосование вынесено 6 объектов: Комсомольский проспект (разделительный газон автомагистрали), сквер Победы в Малаховке, сквер в поселке Октябрьском (ул. 60 Лет Победы, дом № 3), парковый ансамбль «Не вернувшимся с войны» (памятник «Вертолет»), лесопарковая территория в поселке Томилино (Жилино-2) и общественная территория у ГСИ в поселке Красково (ул. Карла Маркса). Выберете один понравившийся объект. Давайте сделаем наш округ комфортным вместе», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. До 30 апреля жители городского округа Люберцы старше 14 лет смогут проголосовать за выбранную ими территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.