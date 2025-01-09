Почти 300 тыс вызовов поступило в систему-112 Подмосковья на новогодних праздниках

Система-112 Московской области в период новогодних праздников отработала без сбоев. В этот период значительно возросло количество вызовов на единый номер службы спасения Московской области «112». Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в систему-112 Московской области поступило порядка 300 тыс. вызовов. На каждое обращение операторы 112 организовывали реагирование экстренных оперативных служб.

Максимальное количество обращений зафиксировано 1 января — более 47 тыс. вызовов. 2 января на номер 112 поступило более 40 тыс. вызовов от жителей и гостей Подмосковья. И к 8 января количество обращений практически снизилось до среднесуточного показателя — более 30 тыс. вызовов за сутки.

Прирост звонков отмечается по вызову всех экстренных оперативных служб, но наибольшее количество вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи — 112 тыс. вызовов, службы полиции — 20 тыс. и пожарной охраны — 3 тыс.

Подмосковная система-112 работает в круглосуточном режиме с июня 2015 года. По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях. За все время работы операторы приняли и обработали более 96 млн вызовов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.