Почти 30 тыс заявлений на получение земли без торгов поступило на портал Подмосковья

Порядка 30 тыс заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов поступило на портал госуслуг Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Она поможет за плату без торгов получить находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности участок, сведения о границах которого есть в ЕГРН. Также заявитель может обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.

Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно, авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Купить такой участок можно для: строительства частного дома, ведения подсобного или фермерского хозяйства, а арендовать — для завершения строительства недостроя, ведения садоводства и дачного хозяйства, реализации инвестпроектов и ряде других случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.